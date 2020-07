Büro- und Investmentmarkt Köln: COVID-19 hinterlässt deutliche Spuren

Auch am Kölner Bürovermietungsmarkt ist die Zeit des Lockdowns nicht unbemerkt vorübergegangen. Während die Leerstandsquote (3,2 %) als auch die Mieten im Durchschnitt (15,00 Euro/ m²) sowie in der Spitze (29,25 Euro/m²) im zweiten Quartal stabil blieben, ist der Flächenumsatz im ersten Halbjahr 2020 deutlich zurückgegangen. Mit 88.700 m² lag dieser 39 % unter dem Vorjahreszeitraum. „Die COVID-19-Pandemie hat auch am Kölner Büromarkt deutliche Spuren hinterlassen. Vor allem bei Flächengesuchen unter 1.000 m² gab es einen merklichen Einbruch“, berichtet Simon Löseke, Director Office Agency bei Savills in Köln. „Größere Unternehmen sind zwar trotz der Umstände weiter aktiv, agieren jedoch bedeutend langsamer und zurückhaltender.“

.

Trotz dieser Entwicklungen in den vergangenen drei Monaten scheint sich der Markt in der Rheinmetropole schrittweise zu erholen. „Seit einigen Wochen nehmen die Nutzeraktivitäten wieder zu, da viele Unternehmen erst jetzt eine Einschätzung für ihren zukünftigen Flächenbedarf abgeben können. Dabei spielt die Nutzung flexiblerer Arbeitskonzepte inkl. Homeoffice genauso eine Rolle wie das Zurückstellen von Expansionsplänen aufgrund der unsicheren konjunkturellen Aussichten“, so Löseke.



Obwohl viele Nutzer ihre Flächengesuche derzeit eher reduzieren, ist eine langfristige Entspannung am Nutzermarkt nicht in Sicht, denn auch die Projektpipeline wird wahrscheinlich schrumpfen „In den kommenden Monaten werden sehr wahrscheinlich einige spekulative Projekte gestoppt oder verschoben. Dies dürfte den Trend in Richtung kleiner werdender Flächengesuche zum Teil ausgleichen und für eine anhaltend niedrige Leerstandsquote sorgen“, sagt Löseke. Bis zum Ende des Jahres 2022 befinden sich nach jetzigem Stand gut 313.000 m² neue Bürofläche im Bau oder in der Planung. Während die für 2020 geplanten Flächen bereits zu 61 % vergeben sind, liegen die durchschnittlichen Vorvermietungsquoten für 2021 und 2022 bei 46 % bzw. 35 %.



Investmentmarkt: Reisebeschränkungen bescheren inländischen Investoren Heimvorteil

Der schwache Jahresauftakt auf dem Kölner Gewerbeinvestmentmarkt setzte sich auch im 2. Quartal des laufenden Kalenderjahres fort: So wurde in der ersten Jahreshälfte mit einem Transaktionsvolumen von 561 Mio. Euro ein Minus von 46 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Unter den Top-7-Märkten Deutschlands handelt es sich dabei um den mit Abstand stärksten Rückgang. Dabei entfielen etwa 62 % des Volumens auf das Bürosegment, gefolgt von Handelsobjekten mit rund 15 % Anteil und Gewerbegrundstücken, die etwa 12 % des Volumens umfassten. Dies bestätigen auch die größten Transaktionen des ersten Halbjahres, zu denen der Teilverkauf des Büroprojektes „I/D Cologne“ gehörten. Mit dem „Haus am Platz“ und dem „Patiohaus“ wurden die ersten beiden Gebäude des Vorhabens von einem Konsortium aus Art-Invest Real Estate und der OSMAB Holding AG über ein Jahr vor Fertigstellung an BNP Paribas Real Estate Investment Management veräußert [wir berichteten]. Außerdem zählten der Erwerb des „Haus am Rudolfplatz“ durch AEW [wir berichteten] sowie der Verkauf des Projektgrundstückes des „Cologneo II“ im Rahmen eines Portfolioverkaufs von Consus an Partners Immobilien Capital Management [wir berichteten] zu den größten Abschlüssen.



Mit Blick auf die Herkunft der Marktakteure ist festzustellen, dass mit über 71 % des Transaktionsvolumens ein Großteil auf ausländische Käufer entfiel. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre waren es nur 45 %. „Allen voran französische Investoren kamen innerhalb des ersten Halbjahres bei großvolumigen Objekten zum Zuge. Während der Monate März bis Mai entfiel jedoch das Gros der Abschlüsse auf einheimische Käufer“, berichtet Elmar Wirths, Director und Head of Cologne Office bei Savills. „Aufgrund der Reisebeschränkungen waren und sind einheimische Käufer derzeit im Vorteil.“ Mit den Lockerungen der Beschränkungen ist aber auch am Investmentmarkt seit einigen Woche wieder mehr Bewegung festzustellen. „Bislang verschobene Prozesse dürften in den kommenden Wochen und Monaten wieder gestartet werden, sodass perspektivisch mit mehr Produkt im Markt zu rechnen ist“, berichtet Tobias Schneider, Director Investment bei Savills in Köln.



Die Spitzenrenditen blieben im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal unverändert und lagen somit weiterhin bei 3,0 % für Büroobjekte und 3,5 % für Geschäftshäuser in 1a-Lagen. Demzufolge wies die Domstadt im Vergleich der Top-7-Städte die mit Abstand höchsten Spitzenrenditen für Geschäftshäuser und zusammen mit Düsseldorf auch die höchsten Renditen für Büroimmobilien auf.