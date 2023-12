Büro-Leerstandsquoten steigen in Top-7-Städten

Durchschnittlich um 80 BP ist die Leerstandsquote für Büros in den deutschen Top-7-Städten Berlin, München, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Stuttgart gestiegen. Am stärksten hat es Düsseldorf getroffen. Das ergab eine aktuelle Auswertung von Wüest Partner für das 3. Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Analyse präsentiert auch Zahlen für Wohnungsmietpreise und Kosten für Wohneigentum.

Der Anstieg der Düsseldorfer Leerstandsquote für Büros liegt bei 9,1 %. Knapp dahinter kommt Frankfurt mit 8,9 %. Mit etwas Abstand folgen München mit 5,5%, Berlin mit 4,7 % und Stuttgart mit 4,5 %. Einen vergleichsweise geringen Anstieg verzeichnen dagegen Hamburg mit 3,9 % und Köln mit 3,5 %. Die Mietpreise für Büros in den Top-7-Städten haben sich im Quartalsvergleich nicht verändert. In Oberzentren stiegen sie dagegen um 7,8 %, in Mittelzentren um 6,2 %.



Bei Mietwohnungen stiegen die Mietpreise durchweg. In den Top-7 um 5,8%, in Oberzentren um 2,9% und in Mittelzentren um 5,7 %. Die Anzahl der Baugenehmigungen für Mietwohnungen sank um 28,3 %, während die Baupreise für Wohngebäude um 6,4 % anstiegen. Wohneigentum in den Top-7-Städten wurde im Durchschnitt preisgünstiger. Für Einfamilienhäuser sanken die Kaufpreise um 8,1 %, für Eigentumswohnungen um 7,2 %.