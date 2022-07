Büroobjekte sind weiterhin die stärkste Assetklasse auf dem deutschen Markt für gewerbliche Immobilien. Im ersten Halbjahr wurden rund 13,1 Mrd. Euro in diesem Segment platziert, so dass sich ihr Marktanteil auf gut 43 % beläuft. Es wurde damit eine neue Bestmarke gesetzt, wofür in erster Linie der Rekordjahresauftakt mit

[…]