Bürgerbeteiligung für Freiflächen am Olga-Areal

Mit dem Bau des neuen Wohnquartiers auf dem Olga-Areal erhält der Stuttgarter Westen zusätzliche öffentliche Freiflächen. Um diese bürgernah gestalten zu können, sind jetzt Anrainer und künftige Bewohner aufgefordert, ihre Ideen und Gestaltungswünsche einzubringen. Die Projektgruppe Olgäle 2012 e. V., das Forum Lebendiger Westen und das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung bieten hierzu gemeinsam mehrere Veranstaltungen an, die morgen mit einem Workshop ihren Auftakt feiern. Schließlich werden die Planer bei einer Abschlussveranstaltung im März 2017 ihre Entwürfe vorstellen, die durch das Zusammenwirken mit den Bürgern entstanden sind.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Olga-Areal Stuttgart

Neues Wohngebiet

Auf dem Olga-Areal entlang der Hasenberg-, Breitscheid-, Senefelder- und der Bismarckstraße ist zu Beginn letzten Jahres durch den Abriss der Bestandsgebäude auf dem 16.400 m² großen Areal, das einst der Sitz des Olgahospitals war, der Baustart für das neu geplante urbane Quartier und ein neuer Platz an der Hasenbergstraße mit Vorbildcharakter für ganz Stuttgart zu entwickeln. erfolgt. Auf der Großbaustelle im Westen der Stadt ist allerdings noch nicht viel vom Ergebnis zu sehen, aber bis Ende 2018 wird sich das ändern, dann werden dort insgesamt 220 Wohnungen stehen. Grundlage dafür ist der städtebauliche Entwurf des Büros Schüler Architekten in Arbeitsgemeinschaft mit Faktorgrün, die beim Wettbewerb 2011 den ersten Preis erzielten.



Visualisierung zum Investorenauswahlverfahren Olgaareal Baufeld 4.



Das Areal ist in vier Baufelder unterteilt. Rund 220 neue Wohnungen, 50 Prozent nach dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) im geförderten Wohnungsbau und 45 Prozent, also rund hundert Wohnungen durch Baugemeinschaften. Auf zwei der vier Baufelder sind Baugemeinschaften zum Zuge gekommen, die rund 100 Wohnungen errichten werden. Jedes Baufeld erhält eine eigene Tiefgarage, außerdem sind eine Kindertagesstätte mit sechs Gruppen, ein 1.200 m² großer Einkaufsmarkt und ein Spielplatz direkt über diesem Geschäft vorgesehen. Das Baufeld 4 und die südliche Teilfläche des Baufeldes 3 wurden im Investorenauswahlverfahren ausgeschrieben und entsprechend vergeben. Hier kamen u.a. die Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau sowie die Mörk Projektträger+Immobilien GmbH zum Zug.