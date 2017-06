Budnikowsky will bundesweit expandieren

Nachdem die Kartellwächter der neuen Allianz der Hamburger Drogeriemarktkette Budnikowsky mit dem Supermarkt-Multi Edeka ihren Segen erteilt haben [Wettbewerbshüter erteilen Edeka & Budnikowsky ihr Placet], kündigen die Budni-Geschäftsführer Cord und Christoph Wölke stante pedes eine große Expansion an. In einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt stellen die beiden Unternehmer ab 2018 zehn neue eigene Dependancen per anno in Aussicht. Und: Edeka will jährlich 50 Filialen zum Gitternetz beitragen, das beide über ganz Deutschland spannen wollen.

Ob die Edeka-Stores ebenfalls unter Budnikowsky firmieren werden, steht dabei im Ermessen des großen Partners. Alles andere würde allerdings kaum Sinn machen, immerhin sind die neuen Kooperateure angetreten, der Konkurrenz dm und Rossmann Paroli bieten zu wollen. Während Edeka geografisch per se breiter aufgestellt ist, betreten die hanseatischen Unternehmer mit dem Verlassen des norddeutschen Raums durchaus Neuland. Noch gibt es keine konkreten Standorte für den Neubesatz, aber Metropolen genießen Priorität.



Budni und Edeka gründen derzeit eine neue Gesellschaft, um ab März 2018 Einkauf, Vertrieb und Marketing zu bündeln. Eine bundesweite Präsenz der gemeinsamen Drogeriemärkte wird explizit angestrebt.