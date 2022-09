Die Drogeriemarktkette Budni setzt ihre Expansion fort und hat nun auch in der Wilmersdorfer Straße 60 in Berlin eröffnet. Die ca. 450 m² große Verkaufsfläche wurde von der IKP Immobiliengruppe vermittelt. Vormieter war der Schuhfilialist CCC. Mit der Eröffnung in Charlottenburg ist Budni nun mit 10 Standorten in Berlin vertreten.

