Die Bosch Thermotechnik GmbH hat in der Ballinstraße 10 in Berlin ca. 1.280 m² Lagerfläche angemietet. Nach Umbau werden die Flächen ab dem vierten Quartal 2020 vom Tochterkonzern Buderus als Warenabhollager und zur Beratung für Fachkunden genutzt. Der Abholstandort wird damit aus dem Stadtteil Tempelhof in den Bezirk Neukölln, Ortsteil…

[…]