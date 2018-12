Streit um SEZ in Berlin - Senat setzt Bebauungsplan fest

Senatorin Lompscher hat nach Zustimmung des Abgeordnetenhauses am 13. Dezember den Bebauungsplan 2-43 für das Gelände des SEZ in und unmittelbar angrenzende Teilflächen in Friedrichshain festgesetzt. „Damit werden die städtebaulichen Ziele des Landes Berlin gesichert und die Grundlagen für eine städtebauliche Aufwertung geschaffen“, so der Senat. Der B-Plan wird kurzfristig im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht und tritt am folgenden Tag in Kraft.

.

Am gestrigen Donnerstag hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg außerdem über die Rechtmäßigkeit der 2015 von der Senatsverwaltung erlassene Veränderungssperre für das Grundstück Landsberger Allee 77 verhandelt und diese nach Beratung am Nachmittag als rechtmäßig bestätigt. Dies gilt auch für die 2016 und 2017 erlassenen Verlängerungen, so der Senat.



Damit geht der Kampf um das verfallene DDR-Spaßbad-Areal weiter. Investor Rainer Löhnitz hatte für die etwa 4,5 Hektar große SEZ-Liegenschaft an der Landsberger Allee, die inzwischen auf rund 14 Millionen Euro taxiert wird, andere Pläne als der Senat, der dort rund 500 Wohnungen sowie eine Schule und eine Kita errichten wollte, ohne den Investor je in die Planungen einbezogen zu haben. Inzwischen sind die Fronten extrem verhärtet. Löhnitz hatte das Grundstück einst für einen Euro vom Land Berlin erworben. Der Versuch des Senats das Grundstück gerichtlich wiederzuholen, schlug fehl. Das Landgericht Berlin sah keinen Anspruch. Der jetzt beschlossene Bebauungsplan kommt aber in gewisser Hinsicht auch einer Enteignung gleich, da er die Pläne des Investors durchkreuzt, auf dem Areal ein neues Spaßbad zu errichten. Das Tauziehen geht also weiter.