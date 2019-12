BSTN Store mietet 6.800 m² im Gewerbepark Baierbrunn

Die Aurelis Real Estate hat im Gewerbepark Baierbrunn südlich von München einen langfristigen Mietvertrag mit der BSTN Store GmbH abgeschlossen. Neben dieser Neuanmietung betreibt der Händler für Sneaker und Sportswear stationäre Verkaufsflächen in München und Hamburg.

.

Gemeinsam mit dem Full-Service-E-Commerce-Anbieter OG Logistik wird der Modehändler seinen Sitz in die Liegenschaft im Kühler Weg 1 verlegen und dabei eine Fläche von ungefähr 6.800 m² anmieten. Bei der Anmietung war die Realogis Immobilien München GmbH als Makler vermittelnd tätig. „Die gute Anbindung und die multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten machen den Gewerbepark Baierbrunn für viele Unternehmen attraktiv. Mit der BSTN Store GmbH haben wir einen jungen, aufstrebenden Mieter gefunden, der den Räumlichkeiten neues Leben einhaucht“, so Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd.



Für BSTN wird das Gebäude für die Nutzung von Dienstleistungen im E-Commerce-Bereich umgebaut und vor allem vom Management und der Online-Shop-Entwicklung genutzt. Neben den mietspezifischen Umbaumaßnahmen finden auch grundlegende Erneuerungen an der Gewerbeimmobilie aus dem Jahr 1985 statt. So werden beispielsweise die gesamte Haustechnik sowie die Heizungsanlage runderneuert.



Mit dem Einzug der BSTN Store GmbH sind nun langfristig wieder rund 68 Prozent der Fläche vermietet. Die Aurelis hat das Areal Anfang 2018 von der Kelvion Refrigeration erworben, welche die Flächen bis Anfang 2019 vollständig genutzt hat. Etwa 4.800 m² Hallen- und Lagerfläche sowie knapp 420 m² Bürofläche stehen derzeit am Standort Baierbrunn noch zur Verfügung.