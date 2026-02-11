BSO II: Neunte modulare Grundschule feiert Richtfest

Rund 49,6 Millionen Euro investiert das Land Berlin in den Neubau einer dreizügigen Grundschule in 10317 Berlin-Lichtenberg. Das Projekt ist Teil der Berliner Schulbauoffensive II (BSO II) und folgt den „Standards für den Neubau von Schulen“ inklusive BNB-Zertifizierung in Silber. Der modulare Bau mit hohem Vorfertigungsgrad soll bis Dezember 2026 fertiggestellt werden und umfasst neben Unterrichtsflächen auch eine barrierefreie Sporthalle mit drei Hallenteilen.

.

„Wir bauen für Berlin und dazu gehören auch attraktive und barrierefreie Schulgebäude, damit die Kinder mit viel Lernfreude und Raum für Sport und Bewegung ihre Schullaufbahn starten können. Die modulare Bauweise durch vorgefertigte Bauteile ermöglicht eine schnelle Realisierung des Neubaus, der sich durch seine Konzeption als Compartmentschule auszeichnet. Damit sorgen wir zügig für eine verlässliche, wohnortnahe Lerninfrastruktur nach modernsten Standards“, sagt Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.



„Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive bauen wir qualitativ hochwertige Schulbauten, die mittlerweile in ganz Berlin sichtbar sind. So auch hier im Lichtenberger Ortsteil Rummelsburg, wo jetzt der Rohbau für 432 dringend benötigte Schulplätze entstanden ist. Das hilft den Familien hier vor Ort: Vor allem die Schule an der Victoriastadt wird dadurch entlastet - und viele Schülerinnen und Schüler werden künftig einen kürzeren Schulweg haben. Das neue Schulgebäude wird nach dem Compartmentprinzip errichtet, es entstehen also mehrere kleinere Schulbauten in einer großen Schule. Die Schule bietet somit ein ideales Lernumfeld mit modernster Ausstattung. Auf diese Weise schaffen wir mit unseren Schulbauten die zeitgemäßen Voraussetzungen für Inklusion und gute Ganztagsangebote“, sagt Dr. Torsten Kühne, Staatssekretär für Schulbau und Schuldigitalisierung.



Grundlage für die Ausführung bildet der Entwurf des Architekturbüros h4a Gessert + Randecker Generalplaner GmbH aus Stuttgart, das Ende 2018 als Gewinner aus einem Architektenwettbewerb für den Neubau von dreizügigen modularen Grundschulen mit Sporthallen hervorging. Vorgaben für Planung und Bau der neuen Schule sind in den „Standards für den Neubau von Schulen“ im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive festgelegt. Auf Basis des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen des Bundes (BNB) erfolgt eine Zertifizierung mit der Qualitätsstufe „Silber“. Vorgesehen sind unter anderem ein Energiestandard nach KfW-Effizienzhaus 55, ein Regenwassermanagement, eine extensive Dachbegrünung, Photovoltaik-Solaranlagen sowie die Verwendung nachhaltiger Baustoffe in Verbindung mit einem Recyclingkonzept.



Die neue barrierefreie Grundschule ist als Compartmentschule konzipiert. Nach diesem schulpädagogischen Ansatz gruppieren sich Stammklassen- und Teilungsräume um einen Forumsraum und ermöglichen vielfältige Lehrsituationen. Im Erdgeschoss befinden sich Gemeinschaftseinrichtungen und übergeordnete Fachräume. Die drei Obergeschosse nehmen die in Compartments angeordneten allgemeinen Unterrichtsräume, weitere Fachräume sowie den Verwaltungsbereich auf. Die barrierefreie Sporthalle, die auch außerschulisch durch Vereine genutzt werden kann, besteht aus drei Hallenteilen, einer Zuschauergalerie sowie einem Empfangs- und Begegnungsbereich im Erdgeschoss.



Der modulare Aufbau von Schulgebäude und Sporthalle ermöglicht dem Generalunternehmer Goldbeck GmbH aus Leipzig, der nach einem offenen Vergabeverfahren im Mai 2021 einen Rahmenvertrag für bis zu zehn Schulstandorte erhielt, den Einsatz eines hohen Anteils vorgefertigter Bauteile, darunter Wand- und Deckenelemente, Stützen und Treppenelemente. Der hohe Vorfertigungsgrad trägt maßgeblich zu einer kurzen Bauzeit sowie zu einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Realisierung bei.



„Als zuständige Bezirksstadträtin liegt mir die Zukunft unserer Kinder und eine verlässliche Bildungsinfrastruktur besonders am Herzen. Daher freut es mich sehr, dass wir mit dem Richtfest einen weiteren wichtigen Meilenstein für den Schulstandort Lichtenberg erreichen. Der Neubau an der Hauptstraße/Georg-Löwenstein-Straße schafft dringend benötigte Schulplätze und steht für ein nachhaltiges sowie inklusives Bauen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive. Für die Schülerinnen und Schüler entsteht hier ein moderner Lern- und Lebensort, der Raum für gemeinsames Lernen, Bewegung und Begegnung bietet. Mit der dazugehörigen, neu errichteten Sporthalle leisten wir darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur bezirklichen Sportinfrastruktur“, sagt Sandy Mattes, Bezirksstadträtin für Schule und Sport.