BSK Immobilien bezieht neuen Standort in der City West

Die BSK Immobilien GmbH (BSKI) ist gerade erst ein Jahr alt und schon voll auf Wachstumskurs. In diesen Tagen hat die Tochter der Berliner Sparkasse die Büros in Tempelhof geräumt und seine neuen Räume in der Charlottenburger Fasanenstraße 7-8 bezogen. Außerdem wurde das Team um Geschäftsführer Jens Haupt zu Beginn des Jahres um weitere fünf Mitarbeiter auf nunmehr 19 Immobilienexperten verstärkt.

Grundlage für diese positive Entwicklung ist nicht zuletzt der erfolgreiche Start der Ausgründung der BSK. „Der neue Standort bietet uns nicht nur mehr Raum, sondern bringt uns auch näher zu unseren Kunden und bietet, nur einen Steinwurf vom Ku'damm entfernt, eine ungleich bessere Sichtbarkeit unserer Zentrale. Dies und vor allem auch die gute geschäftliche Entwicklung der ersten 12 Monate ermutigt uns, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Ich freue mich, dafür fünf neue Experten gewonnen zu haben, die unser Team ab sofort verstärken", so Haupt.