BS Grundbesitz sichert sich Büroimmobilie in Bochum

Die BS Grundbesitz Unternehmensgruppe als Käufer hat sich ihre erste Immobilie in Bochum gesichert und ihr Bestandsportfolio erfolgreich erweitert. Sie erwarb eine Gewerbeliegenschaft bestehend aus rund 1.100 m² Büro- und ca. 600 m² Hallenfläche in Bochum. Die Immobilie in der Porschestraße 7, die im Jahr 2017 von der Mobilezone GmbH zur Selbstnutzung erbaut wurde, fand nach der Covid-Pandemie nicht mehr ihre volle Auslastung. Infolgedessen wurde Cubion exklusiv mit dem Verkauf beauftragt. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

