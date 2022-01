BS Grundbesitz erwirbt neuwertige Liegenschaft in Wilich

Die Projektentwicklungsgesellschaft BS Grundbesitz erwirbt eine Gewerbeimmobilie auf einem ca. 6.000 m² großen Grundstück in Willich. Es handelt sich bei der Immobilie um eine Büro- und Hallenkombination (Baujahr 1997/2007) mit 2 Kranbahnen in massiver Bauweise.

Das Objekt befindet sich in Willich-Münchheide, in dem zahlreiche namenhafte Firmen ansässig sind, in einem stark nachgefragten Gewerbegebiet mit einer sehr Verkehrsanbindung nahe der A44. Gekauft wurde die Immobilie im Rahmen einer Sale & Lease Back Transaktion Off-Market.