Bryan Cave Leighton Paisner verstärkt Real-Estate- und M&A-Praxis Frankfurt

Christine Koziczinski

Die Wirtschaftskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) verstärkt die bundesweite Real-Estate-, Corporate- und M&A-Praxis mit der Rechtsanwältin und Notarin Dr. iur. h.c. Christine Koziczinski, LL.M. (Florenz). Sie startet zum 1. Januar 2021 als Of Counsel in Frankfurt. Christine Koziczinski wechselt von der Kanzlei HauckSchuchardt, wo sie zuletzt als Partnerin tätig war.

Christine Koziczinski ist eine renommierte Rechtsanwältin für Gesellschaftsrecht und M&A mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung. 2016 wurde sie in Frankfurt als Notarin bestellt. Sie war über 20 Jahre lang Partnerin in einer Magic-Circle-Kanzlei und baute anschließend eine erfolgreiche Notariats- und Gesellschaftsrechtspraxis in der Boutique für Immobilien- und Steuerrecht HauckSchuchardt auf.