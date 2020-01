Bryan Cave Leighton Paisner ernennt Dr. Ruben Pisal zum Counsel

Dr. Ruben Pisal

Die Wirtschaftskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) hat Dr. Ruben Pisal zum Counsel ernannt. Der Immobilienrechtsexperte ist seit 2015 im Real Estate Team von BCLP in Berlin tätig.

Ruben Pisal berät nationale und internationale institutionelle Investoren, Unternehmen, Family Offices und Finanzinstitute zu sämtlichen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Fragestellungen im Bereich des Immobilienrechts. Er hat in Regensburg studiert und promoviert. Vor seinem Wechsel zu Berwin Leighton Paisner im Jahr 2015 war er Managing Associate bei Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP in Berlin.



Gemeinsam mit Partner Dr. Albrecht von Breitenbuch beriet Ruben Pisal zuletzt die Cromwell Germany GmbH beim Verkauf eines Büro- und Light-Industrial-Gebäudes an den Fonds VB Immo Select von Hansainvest [wir berichteten], Sirius Real Estate beim Erwerb eines Business Parks in Alzenau von der RWE Generation SE und der GfV Gesellschaft für Vermögensverwaltung [wir berichteten], die Instant Offices GmbH bei der Anmietung von über 8.500 m² Bürofläche und deren Überlassung an einen globalen Technologiekonzern in Berlin-Mitte [wir berichteten] und eine internationale Großbank bei der Anmietung von Flächen zur Verlegung ihrer Frankfurter Niederlassung. Gemeinsam mit Partner Dr. Norbert Impelmann beriet Pisal kürzlich einen internationalen Private-Equity Fonds beim Ankauf des ehemaligen Siemens Areals in der St.-Martin-Straße in München von Blackstone [wir berichteten]und dessen anschließende Vermietung an öffentliche und private Nutzer und bei der Veräußerung des Westend Carree in Frankfurt an Publity [wir berichteten].