Bruno Leroy verstärkt Expansionsteam bei B&B Hotels

Seit 1. Mai 2022 verstärkt Bruno Leroy als Business Development Manager Acquisition das Team von B&B Hotels. Gemeinsam mit seinen fünf Kolleginnen und Kollegen im Development ist er für den deutschen Markt verantwortlich und trägt damit maßgeblich zur Entwicklung der Budgethotelgruppe im Rahmen der Expansionsstrategie bei.

Bruno Leroy blickt auf 20 Jahre internationale Berufserfahrung und über zwölf Jahre Expertise im Franchisegeschäft und der Hotellerie zurück. Zuletzt war er über zehn Jahre als Director Development Germany & Central Europe bei der Choice Hotels Franchise GmbH tätig, wo er unter anderem für den Verkauf von Franchise-Lizenzen an Hotelbetreiber oder die Verhandlung von Franchise-Verträgen zuständig war. Zu seinen weiteren Stationen zählen Unternehmen aus den Bereichen Tourismus und Hotellerie, in denen er unter anderem als Sales Manager tätig war. Im Rahmen seiner Karriere stand für den gebürtigen Franzosen stets seine Leidenschaft für die Einhaltung von Kundenversprechen und die konstruktive Weiterentwicklung von Produkten in Zusammenarbeit mit Expertenteams im Vordergrund.