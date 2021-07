Brunel Hauptverwaltung zieht in die Jacobs Tower Bremen

Seit 1995 ist die Brunel GmbH, ein Ingenieurdienstleister innerhalb der DACH-Region und Tschechiens, mit einer Niederlassung und der Hauptverwaltung in Bremen ansässig. Zum 1. Juli 2021 zogen die zusammengenommen rund 100 Mitarbeiter aus der Airport-Stadt in neue Räumlichkeiten in den Jacobs Tower in der Langemarckstraße 4-20. Das dortige Bürogebäude wurde seit Herbst 2019 von der Hanseatischen Projektentwicklung GmbH (HPE) für die Joh. Jacobs & Co. Gruppe entwickelt und aufwändig saniert. Wann immer möglich und sinnvoll wurde dabei mit regionalen Handwerksbetrieben zusammengearbeitet. Bei der Anmietung der über rund 5.100 m² durch Brunel war Robert C. Spies vermittelnd und beratend tätig.

.

„Wir brauchten neuere, modernere Räumlichkeiten, wollten aber in Bremen bleiben. Dieser Umzug ist unser klares Bekenntnis zum Standort – und ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren hiesigen Mitarbeitern“, erläutert Heiner Lammers, Kaufmännischer Geschäftsführer der Brunel GmbH. „Von Bremen aus setzen wir mit der Hauptverwaltung jegliche administrative Aufgaben für alle 2.800 Mitarbeiter der Brunel GmbH um. Unsere Niederlassung betreut im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassung sowie Dienst- und Werkverträgen 50 Unternehmen der Region, vornehmlich aus den Branchen IT, Schiffbau, Regenerative Energien, Automotive, Life Science sowie Maschinen- und Anlagenbau.“



Flexible Arbeitsplatzumgebung für einen wachsenden Markt

Der Umzug sei sowohl eine Investition in die Zukunft als auch eine Antwort auf den großen Bedarf des Hochtechnologie-Sektors an den Dienstleistungen Brunels – die projektbasierte Unterstützung in allen Bereichen des Engineerings. „Die wachsende Bedeutung von Themen wie Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit oder individuelle Lösungen sorgt dafür, dass nahezu alle technischen Branchen immer flexibler agieren müssen“, so Lammers. „Entsprechend werden für sie Arbeitnehmerüberlassung, Dienst- und Werkverträge weiter an Relevanz gewinnen.“ Um diesen Trend administrativ und vertrieblich bestmöglich zu begleiten, setzt die Brunel GmbH in der Langemarckstraße auf ein modernes innenarchitektonisches Konzept: Statt einer klassischen Aufteilung in Büros, Besprechungsräume und Kaffeeküche gibt es verschiedene, offen gestaltete Flächen, die sowohl zum ruhigen und individuellen Arbeiten als auch für Meetings und Brainstormings genutzt werden können. In die Neugestaltung des kernsanierten Gebäudes brachten Heiner Lammers und seine Mitarbeiter zahlreiche Ideen ein. „Die Zusammenarbeit mit Brunel für diese neuen Räumlichkeiten, die einen unverbaubaren Blick auf die Bremer Altstadt und die nahe liegende Überseestadt bieten, war von Anfang an von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Brunel als Ingenieurdienstleister und Technologie-Träger passt aus unserer Sicht sehr gut in die zukünftige Struktur des Wirtschaftsstandortes Bremen“, betont Jean Jaques de Chapeaurouge, Geschäftsführer der Hanseatischen Projektentwicklung GmbH (HPE). „Die erfolgreiche Modernisierung und Vermietung des Jacobs Towers möchten wir mit der Entwicklung des Nachbargebäudes mit ca. 10.000 m² Mietfläche fortschreiben“, ergänzt Melanie Landahl, Geschäftsführerin der Hanseatischen Grundinvest GmbH (HGI), die alle Immobiliengeschäfte der Joh. Jacobs & Co. Gruppe verantwortet.



Anmietung war einer der größten Mietvertragsabschlüsse in 2020

„Bei der Anmietung des Gebäudes handelt es sich um den zweitgrößten erzielten Vertragsabschluss für eine Büroflächenvermietung in Bremen im Jahr 2020“, weiß Siljan Tietjen, Leiter für Büroflächenvermietung bei Robert C. Spies. Er ist mit seinem Team verantwortlich für die Vermietung der noch ca. 2.000 m² verfügbaren Büroflächen im Jacobs Tower, die „über moderne und hochwertige Ausstattungsstandards sowie Flexibilität für potenzielle Mieter verfügen.“