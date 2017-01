Brückenform offenbar zum Teil verkauft

Die niederländische Investmentfirma Promontoria, eine Tochtergesellschaft der Cerberus Global Investments B.V., hat ihre Anteile am Bonner Brückenforum nach Informationen des Bonner Generalanzeigers veräußert. Die Zeitung beruft sich auf eine entsprechende Bestätigung der Treureal Property Management GmbH, die von den Holländern als Liegenschaftsverwalter bestellt ist. Wer die Anteile gekauft hat, wurde nicht kolportiert. Überhaupt birgt der Vorgang einige Seltsamkeiten: So soll die Stadt Bonn als Drittel-Eigentümer des kombinierten Mall-/Veranstaltungskomplexes offiziell noch nicht von dem Verkauft unterrichtet worden sein.

Immerhin ändert sich an den Verhältnissen von Veranstaltungssaal und Stadtbibliothek, die der Ägide der Stadtväter, respektive der Brückenforum GmbH, unterstehen, durch den Eigentümerwechsel des übrigen Forums wohl nichts. Der Einzelhandelsbereich des Komplexes erfährt derzeit dagegen einige Veränderungen. Besonders an die Eröffnung einer modernen Aldi-Süd-Filiale (nach Plan im April nächsten Jahres, aktuell wird die ehemaligen Kaiser's-Dependance umgebaut) knüpfen sich gelinde Hoffnungen an eine umfassende Vitalisierung der Passage, die zuletzt mit Leerständen zu kämpfen hatte. Über den notwendigen Komplettstrich des gesamten Komplexes muss nun mit dem neuen Eigentümer verhandelt werden.