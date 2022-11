BRS Steuerberater ziehen ins Burgkontor in Krefeld

Die Uerdinger Steuerberaterkanzlei BRS Becker & Partner ist auf der Suche nach neuen Büroräumlichkeiten fündig geworden. Zum 1. November wurde das neue Büro im Burgkontor in Krefeld-Linn bezogen. Die Kanzlei legte bei der Standortwahl auf die Nähe zum vorherigen Sitz am Uerdinger Bahnhof wert.

.

Nachdem die Kanzlei am alten Standort langjährig in zwei benachbarten Gebäuden organisch gewachsen war und ab 2020 ein weiterer Bürostandort auf der Wilhelmshofallee 57 in Krefeld dazu kam, stehen nunmehr auf einer Etage 400 m² mit anspruchsvoller Büro- und Kommunikationsausstattung zur Verfügung. Die Betreiberin TRE Traction Real Estate hatte diese in den vergangenen Monaten entsprechend den Mieterwünschen neu ausgebaut. Die TRE betreibt das über 3.000 m² große Multi-Tenant-Objekt im Kreuzweg 64 seit 2016.



Die Anmietung wurde erneut durch die IBV Rheinland GmbH in Krefeld vermittelt.