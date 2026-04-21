Brownfield-Projekt: Fiege schafft zusätzliche Logistikflächen in Worms

Der Kontraktlogistikexperte Fiege realisiert ein Brownfield-Projekt in Worms. Im Mai startet Fiege Real Estate mit den Abrissarbeiten einer alten Logistikhalle, damit neben dem bestehenden Multi-User-Center von Fiege eine weitere hochmoderne Immobilie mit rund 36.000 m² Logistikfläche entstehen kann. Die Fertigstellung des neuen Logistikzentrums ist für Ende 2027 geplant.

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