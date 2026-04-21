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Brownfield-Projekt: Fiege schafft zusätzliche Logistikflächen in Worms
Der Kontraktlogistikexperte Fiege realisiert ein Brownfield-Projekt in Worms. Im Mai startet Fiege Real Estate mit den Abrissarbeiten einer alten Logistikhalle, damit neben dem bestehenden Multi-User-Center von Fiege eine weitere hochmoderne Immobilie mit rund 36.000 m² Logistikfläche entstehen kann. Die Fertigstellung des neuen Logistikzentrums ist für Ende 2027 geplant.
Die Fiege-Gruppe modernisiert und erweitert ihren Standort an der Mainzer Straße in Worms. Direkt neben dem bestehenden Logistikzentrum entwickelt der Grevener Logistikdienstleister ein zweites Multi-User-Center. Die erforderlichen Abrissarbeiten der alten Lagerhalle, die Fiege bisher zusätzlich zum 2007 neu errichteten Logistikzentrum genutzt hat, starten im Mai. Mit der neuen Immobilie wird Fiege die Gesamtkapazitäten an der Mainzer Straße um knapp 10.000 m²auf insgesamt 91.000 m² vergrößern.
Das neue Logistikzentrum, das in vier Units unterteilt ist, wird von Fiege Real Estate nach modernsten Bau- und Umweltstandards realisiert. Neben energiesparender LED-Beleuchtung und einer Luft-Luft-Wärmepumpe wird das Gebäude mit einer PV-Anlage mit einer Leistung von 3.680 Kilowattpeak ausgerüstet. Damit erfüllt die Immobilie den Goldstandard (2023) der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). „Die großen Dachflächen unserer Logistikzentren eignen sich hervorragend für Photovoltaik, damit wir eigenproduzierten Strom nutzen und unsere Emissionen weiter reduzieren können. Durch den ergänzenden Einsatz von Stromspeichern wollen wir unsere Immobilien langfristig zu kleinen, nachhaltigen Kraftwerken entwickeln“, sagt Nikolaus von Blomberg, der den Geschäftsbereich Fiege Real Estate gemeinsam mit Kai Alfermann und Thoralf Schuster als Managing Director führt.
Mit Blick auf seine Lage profitiert der Fiege-Standort in Worms von der guten Verkehrsanbindung. Philipp Staiger, Director Operations des Fiege-Clusters Rhein/Main, erklärt: „Das dichte Autobahnnetz, wichtige Gleisachsen für den Güterverkehr per Schiene und die Nähe zum Hafen in Mannheim sowie dem Frankfurter Flughafen machen Worms zu einem idealen Drehkreuz für nationale und internationale Logistikströme. Die Verfügbarkeit von multimodalen Verkehrsträgern war einer der Hauptgründe dafür, um einmal mehr in Worms zu investieren und unseren Standort zu erweitern.“ Zusätzlich zur guten Anbindung wird die Hallensohle des neuen Multi-User-Centers mit einer WGK-3-Folie abgedichtet, um Boden und Grundwasser zu schützen und Gefahrstofflagerung zu ermöglichen. Mit der Fertigstellung der neuen Immobilie rechnet Fiege im Laufe des vierten Quartals 2027.