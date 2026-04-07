Brownfield-Deal in Köln: Bauwo startet erstes NRW-Logistikprojekt

Bauwo sichert sich ein rund 18.000 m² großes Brownfield in Köln-Merkenich. Geplant ist eine nachhaltige Logistikimmobilie mit etwa 9.000 m² Fläche. Der Ankauf ist die erste Akquisition des Unternehmens in Nordrhein-Westfalen.

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Die Bauwo Unternehmensgruppe startet in Köln-Merkenich ihr erstes NRW-Projekt: Auf einem rund 18.000 m² großen Brownfield-Areal im etablierten Gewerbegebiet an der Mörsestraße ist der Bau einer modernen Logistikhalle mit etwa 9.000 m² geplant.



Die Rückbauarbeiten für die Bestandsimmobilie auf dem Grundstück Mörsestraße 7 haben bereits begonnen, der Bauantrag soll noch in diesem Monat eingereicht werden. Der Projektentwickler setzt auf eine spekulative Entwicklung mit Fokus auf Nachhaltigkeit, einschließlich einer angestrebten DGNB-Gold-Zertifizierung sowie der Ausrichtung an EU-Taxonomie-Kriterien.



Die Vermarktung der künftigen Mietflächen übernimmt die Realogis-Gruppe, die auch den Grundstücksankauf begleitet hat. Der Standort profitiert von einer guten Verkehrsanbindung sowie einer direkten ÖPNV-Anbindung.