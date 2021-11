Brookfield unterbreitet Übernahmeangebot an Alstria

Im Sommer gab es bereits Spekulationen [wir berichteten], nun gibt die Alstria Office REIT-AG bekannt, dass sie heute mit Alexandrite Lake Lux Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft, die von privaten Immobilienfonds von Brookfield Asset Management kontrolliert wird, eine Investorenvereinbarung unterzeichnet hat, wonach die Bieterin ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Alstria, die sie derzeit nicht besitzt, für 19,50 Euro je Aktie in bar unterbreiten wird.

.

Das Angebot bewertet Alstria mit einem Eigenkapitalwert von 3,5 Mrd. Euro und einem impliziten Bruttovermögenswert von 5,0 Mrd. Euro .Das Angebot entspricht einer Prämie von 6,8% auf den zuletzt gemeldeten EPRA NTA (18,26 Euro je Aktie per 30. September 2021) und von 17,3% auf den Schlusskurs der Aktie vom 3. November 2021 (16,62 Euro).



„Der Bürosektor befindet sich in einem grundlegenden Wandel, der unter anderem durch die sich verändernde Nachfrage der Nutzer und den Dekarbonisierungsbedarf angetrieben wird“, sagte Olivier Elamine, CEO von Alstria. „Es ist von großem Wert für die Gesellschaft, mit einem erfahrenen Aktionär verankert zu sein, der sich längerfristig an die Gesellschaft bindet, als dies bei öffentlichem Kapital normalerweise möglich ist, insbesondere während einer Phase erheblicher Investitionen. Brookfield teilt unsere Ansichten und unser Verständnis sowohl für die Herausforderungen als auch für die Chancen, die sich aus der Markttransformation ergeben werden.“



„Mit diesem Angebot werden wir ein starker und zuverlässiger strategischer Partner für Alstria werden. Wir verstehen das Geschäft von Alstria und bieten die notwendige Stabilität, um die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens zu unterstützen", sagt Brad Hyler, Managing Partner und Head of European Real Estate bei Brookfield. „Als langjährige Anteilseigner von Alstria haben wir eine enge Beziehung zum Vorstand und freuen uns über die Möglichkeit, das hochwertige deutsche Büroportfolio, die etablierte Plattform und die marktführenden ESG-Referenzen von Alstria mit der globalen Immobilienexpertise von Brookfield zu kombinieren. Der Zugang zu unserem Immobilien-Ökosystem wird es Alstria ermöglichen, sein volles Potenzial zu entfalten.“



Umfassende Investorenvereinbarung

Im Rahmen der Investorenvereinbarung hat sich die Bieterin verpflichtet, die weitere Umsetzung der Strategie von Alstria zu unterstützen sowie weiteres Wachstum durch die aktive Verfolgung neuer wertsteigernder Sanierungs- und Neupositionierungsmöglichkeiten sowie eine beschleunigte Rotation der Vermögenswerte voranzutreiben.



Die Partnerschaft mit Brookfield wird es Alstria ermöglichen, ein dem privaten Immobilienmarkt entsprechendes Risiko-Rendite-Profil zu entwickeln und einen effektiveren Gesamtrendite-Ansatz zu verfolgen, als dies auf öffentlichen Märkten möglich wäre. Dies beinhaltet eine Erhöhung des Verschuldungsgrades auf Gesellschaftsebene und eine Verringerung der wiederkehrenden Dividendenzahlungen.



Brookfield unterstützt den amtierenden Vorstand von Alstria und beabsichtigt, dass die derzeitigen Mitglieder die Gesellschaft nach Abschluss des Angebots weiterführen. Außerdem strebt Brookfield eine anteilige Vertretung im Aufsichtsrat nach Vollzug des Angebots an, abhängig von der Höhe seiner Beteiligung an der Gesellschaft.



Die Investorenvereinbarung legt fest, dass die Mitarbeiter für den Erfolg von Alstria entscheidend sind. Daher beabsichtigt Brookfield, Alstria bei der Gewinnung, der Entwicklung und dem Erhalt von Moitarbeitern sowie der Aufrechterhaltung eines kollaborativen Arbeitsumfelds zu unterstützen. Die Bieterin hat sich außerdem verpflichtet, keine Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer betriebsbedingten Kündigung von Mitarbeitern bei Alstria führen würden. Derzeit ist geplant, dass der Hauptsitz von Alstria weiterhin in Hamburg verbleibt und alle lokalen Niederlassungen in ihrer bisherigen Form weitergeführt werden.



Im Rahmen der Investorenvereinbarung hat sich die Bieterin rechtsverbindlich verpflichtet, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit Alstria abzuschließen.



Brookfield beabsichtigt, die Angebotsunterlage zu gegebener Zeit bei der BaFin einzureichen, und es wird erwartet, dass die Annahmefrist Ende November 2021 beginnen wird. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Alstria Aktie (einschließlich der Aktien, die bereits im Besitz von Brookfield sind) und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in Deutschland. Das Angebot bezieht sich auf das gesamte ausstehende Aktienkapital von Alstria, das derzeit nicht im Besitz von Brookfield ist. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen.



UBS agiert als exklusiver Finanzberater und Fairness Opinion Anbieter, Allen & Overy als Rechtsberater und Skadden als Steuerberater.



Umsatzerlöse von 135,9 Mio. Euro und FFO in Höhe von 87,5 Mio. Euro

Bereits gestern berichtete Alstria über einen Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2021 über Plan und die daraus resultierende Erhöhung der Prognose für 2021.



Die Mieteinnahmen stiegen im Berichtszeitraum um 3,4 % auf 135,9 Mio. Euro (9M 2020: 131,5 Mio. Euro), was insbesondere auf Umsätze aus neuen Mietverträgen und positive transaktionsbedingte Umsatzveränderungen zurückzuführen ist.



Das operative Ergebnis (FFO nach Minderheiten) stieg auf Jahressicht um 4,8 % und erreichte 87,5 Mio. Euro (9M 2020: 83,4 Mio. Euro). Treiber dieses Anstiegs waren höhere Mieteinnahmen und gesunkene operative Kosten. Diese sind zurückzuführen auf nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen während der Pandemie und Engpässen in den Lieferketten. Diese Effekte führten zu einer Verbesserung der FFO-Marge auf 64,4 % (9M 2020: 63,5 %).



Das Konzernperiodenergebnis belief sich im Berichtszeitraum auf 82,0 Mio. Euro (9M 2020: -3,0 Mio. Euro).



Anstieg des Immobilienvermögens um 145 Mio. Euro, Substanzwert (EPRA-NTA) bei 18,26 Euro je Aktie

Der beizulegende Zeitwert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien lag zum 30. September 2021 mit 4.701 Mio. Euro über dem Niveau zum 31. Dezember 2020 (4.556 Mio. Euro). Der Anstieg um 145 Mio. Euro resultierte hauptsächlich aus dem Ankauf von zwei Immobilien in Frankfurt und Berlin (Gesamtkosten: 85,9 Mio. Euro), dem Verkauf einer Immobilie in Trier (25,4 Mio. Euro) und den Investitionen in das Bestandsportfolio (87,7 Mio. Euro). Zum 30. September 2021 verfügte Alstria über liquide Mittel und zusätzliche kurzfristige Finanzanlagen in Höhe von 293 Mio. Euro(31. Dezember 2020: 461 Mio. Euro). Die Veränderung der Barmittel ist hauptsächlich durch die Dividendenzahlung in Höhe von 94,2 Mio. Euro (0,53 Euro je Aktie), Investitionen in das Immobilienportfolio und den FFO-Beitrag begründet.



In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 sank Alstrias Eigenkapital bedingt durch den Nettoeffekt aus der Dividendenausschüttung im Mai 2021 und dem erwirtschafteten Gewinn geringfügig um 0,3 % auf 3.243 Mio. Euro. Zum 30. September 2021 lag der EPRA-NTA bei 18,26 Euro je Aktie (+2,0 % yoy). Die REIT-Eigenkapitalquote von 68,3 % und der Nettoverschuldungsgrad (LTV) von 30,0 % belegen Alstrias solide Bilanz.



Leichte Belebung auf dem Vermietungsmarkt

Im dritten Quartal 2021 war eine leichte Belebung des Vermietungsgeschehens zu verzeichnen (33.000 m² in Q3 ggü. 37.400 m² in H1 2021). Demgegenüber stehen weiterhin die Wünsche der Mieter nach kürzeren Vertragslaufzeiten und Vertragsverlängerungen sowie fehlende Großabschlüsse. Dies liegt an der nach wie vor unzureichenden Klarheit der Mieter über ihren zukünftigen Bürobedarf.



In den ersten neun Monaten 2021 schloss Alstria neue Mietverträge über eine Fläche von 26.800 m² und Mietvertragsverlängerungen über eine Fläche von 43.600 m² ab. Neue Mietverträge in der Flächenkategorie über 1.500 m² wurden durchschnittlich zu einer 9 % höheren Miete abgeschlossen. Zum 30. September 2021 lag die EPRA-Leerstandsquote bei 8,5 % (31. Dezember 2020: 7,6 %). Der Anstieg basiert größtenteils auf dem Erwerb des Frankfurter Objektes mit einem Leerstand von 55 % (Leerstandsfläche: 5.800 m²). Alstria erwartet keine deutliche Erholung des Vermietungsmarktes, bevor Mieter nicht mehr Klarheit über die zukünftigen Büroanforderungen entwickelt haben, womit Alstria Anfang 2022 rechnet.



Ankauf eines Waldstückes

Das Unternehmen hat im Jahr 2021 ein 200 Hektar großes Waldstück in Brandenburg erworben. Das Unternehmen wird diesen Wald nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards bewirtschaften und betrachtet ihn als Teil des Beitrags zur biologischen Vielfalt. Darüber hinaus ist die Bedeutung des Rohstoffes Holz ein wesentlicher Grund für den Erwerb. Das Unternehmen geht von einer deutlich steigenden Holznachfrage in den kommenden Jahren aus, während das Angebot begrenzt sein wird. Mit diesem Ankauf sichert Alstria dem Unternehmen wichtige Ressourcen für die Modernisierung des Portfolios. Die 200 Hektar decken rund zwei Prozent des jährlichen Holzbedarfs des Unternehmens. Allerdings ist der Erwerb weiterer Wälder geplant, um die zukünftige Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.



Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Alstria erhöht die Prognose für das Gesamtjahr 2021 auf einen erwarteten Umsatz von rund 181 Mio. Euro (vorher: 177 Mio. Euro) und ein operatives Ergebnis (FFO) von 115 Mio. Euro (vorher: 108 Mio. Euro).



„Die angehobene Prognose verdeutlicht die Tatsache, dass alstria das Portfolio vergrößert hat und zu einem Nettokäufer von Immobilien geworden ist. Daraus ergibt sich ein positiver Beitrag zum Umsatz und FFO von rund 4 Mio. Euro“, betont Olivier Elamine, CEO von alstria. „Zusätzlich haben coronabedingte Engpässe bei Baufirmen zu einer Verzögerung der geplanten Capex-Maßnahmen geführt, womit in den ersten neun Monaten ein positiver Effekt von rund 3 Mio. Euro entstand. Jedoch planen wir die Investitionen 2022 nachzuholen.“