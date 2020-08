Brookfield und CinemaxX verlängern Mietvertrag am Potsdamer Platz

Der zweite große Vermietungserfolg für Brookfield Properties am Potsdamer Platz: Der Asset Manager hat mit dem Hamburger Kinobetreiber CinemaxX den Mietvertrag für die Kino- und Veranstaltungsflächen am Potsdamer Platz um 20 Jahre bis zum Jahr 2040 verlängert. Das CinemaxX, das bereits seit 1996 vor Ort ansässig ist, umfasst insgesamt 19 Kinosäle mit ca. 3.500 Sitzplätzen und ist mit einer Gesamtfläche von 9.300 m² der größte Kinokomplex in der Stadt.

.

„Wir sind seit 1996 Teil des Potsdamer Platzes und freuen uns deshalb sehr über die Mietvertragsverlängerung und die langfristige Perspektive“, so CinemaxX Geschäftsführer Frank Thomsen. „Als Betreiber des Kinos sind wir von der Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Potsdamer Platzes überzeugt und begrüßen die Pläne zur Weiterentwicklung des Areals. Wir freuen uns, in einem nächsten Schritt mit den Internationalen Filmfestspielen Berlin vorzeitige Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit führen zu können und somit auf lange Sicht eine zentrale Spielstätte eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt zu sein“, so Frank Thomsen weiter.



„Dass der Potsdamer Platz weiterhin ein wichtiger Ort für Kinoliebhaber sein wird, freut uns sehr. Das CinemaxX ist von Anfang an Teil des Areals, und trägt wesentlich zu dessen Attraktivität bei. Die Mietvertragsverlängerung zeigt das klare Bekenntnis von CinemaxX und Brookfield zum Potsdamer Platz als Veranstaltungs- und Eventstandort“, sagt Karl L. Wambach, Executive Vice President Europe von Brookfield Properties, der bereits im Mai mit dem Gastrokonzept Mercato Metropolitano einen neuen großen Ankermieter für den angrenzenden Komplex Potsdamer Platz Arkaden präsentieren konnte [Mercato Metropolitano zieht als neuer Ankermieter in die Potsdamer Platz Arkaden]. Neben dem CinemaxX Kino (Potsdamer Straße 5) sind die Potsdamer Platz Arkaden ein weiteres Herzstück des Areals. Brookfield Properties hat im April mit dem Umbau begonnen. Nach voraussichtlich zwei Jahren Umbauphase wird die beliebte Einkaufspassage mit einem völlig neuen Konzept wiedereröffnen. Der Mieter- und Angebotsmix in den neu geplanten 90 Shops soll sich auf Städte- und Kulturtouristen, Büroangestellte vom Potsdamer Platz und die Berlinerinnen und Berliner fokussieren. Das beliebte Eiscafé „Caffè e Gelato“ möchte in zwei Jahren wieder einziehen und hat den neuen Mietvertrag schon unterschrieben.