Brookfield plant möglichweise die Übernahme von Alstria

Die Alstria Office REIT-AG hat möglicherweise bald einen neuen Eigentümer. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg gestern berichtete, plant der Finanzinvestor Brookfield Asset Management Inc ein Übernahmeangebot und arbeitet dieses bereits mit Beratern aus. Alstria wollte die Marktspekulationen nicht kommentieren. Das Unternehmen bestätigte lediglich, dass Brookfield ein langjähriger Aktionär ist und gemäß der letzten Stimmrechtsmitteilung vom 1. Juli 2021 8,35 % der ausstehenden Aktien von Alstria hält. „Alstria wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Brookfield ein mögliches Übernahmeangebot prüfen könnte, befindet sich aber derzeit nicht in Verhandlungen mit Brookfield über ein mögliches Übernahmeangebot“, hieß es am Abend in einer von Alstria herausgegebenen Mittteilung.

.