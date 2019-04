Bröskamp Consulting mietet 1.500 m² auf früherem Zoo-Gelände

Die Bröskamp Consulting GmbH mietet das Bürogebäude in der Bockenheimer Landstraße 22. Insgesamt verfügt das Haus über rund 1.500 m² Bürofläche. Die Unternehmensberatung wurde dabei von Blackolive beraten.

1858 eröffnete an der Bockenheimer Landstraße der Zoologische Garten in Frankfurt. Deutschlandweit wurde darüber berichtet. Nach dem Umzug des Zoos 1874 wurden in einer Baulücke an der Bockenheimer Landstraße drei neue Gebäude errichtet. Nur der repräsentative Altbau an der Bockenheimer Landstraße 22 steht heute noch und wird mittlerweile als Bürogebäude genutzt. Das Objekt wurde zuletzt exklusiv von Blackolive vermarktet.