Brockhoff verpflichtet Phillip Mersmann

Brockhoff verstärkt das im Jahr 2018 gegründete Geschäftsfeld Logistics. Für den Ausbau und die Leitung des ergänzend gegründeten Bereichs Light Industrial konnte das Unternehmen zum 1. September 2022 den erfahrenen Immobilienprofi Phillip Mersmann gewinnen.

In seiner letzten Position war Mersmann bei Sirius Facilities GmbH tätig. Die erfolgreiche Entwicklung des Babcock-Geländes (Quartier 231) geht maßgeblich auf sein Engagement zurück.



Neben Mersmann stärkt Imran Kaya seit 1. August 2022 die Aktivitäten im neuen Team. Der gelernte Immobilienkaufmann war zuletzt bei Vonovia als Projektleiter tätig.



Der Bereich Light Industrial bei Brockhoff fokussiert sich in Nordrhein-Westfalen speziell auf die Vermarktung von Flächen in Gewerbegebieten, Gewerbeparks und Handwerkerhöfen, die stark von Unternehmen der Last-Mile-Logistik angefragt werden.



„Ich freue mich sehr, Phillip Mersmann und Imran Kaya für unser Team gewonnen zu haben. Mit der Fokussierung auf die Vermittlung von Light Industrial-Objekten können wir noch exakter auf die zunehmende Nachfrage in diesem Segment reagieren und unseren Kunden einen noch besseren Service anbieten,“ freut sich Eckhard Brockhoff, geschäftsführender Gesellschafter bei Brockhoff, über den Zuwachs in seinem Team.