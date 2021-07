Dicon mietet ca. 1.160 m² Bürofläche im Essener Gewerbegebiet Ernestine

Brockhoff Office vermittelt ca. 1.160 m² Büro- und Sozialfläche an die Zander Gruppe, eine deutschlandweit tätige, inhabergeführte Gruppe von Großhandelsunternehmen in den Branchen Elektro, Haustechnik und Sanitär mit Hauptsitz in Essen.

.

Die Dicon mbH, der IT-Dienstleister der Zander-Gruppe, wird die nach Mieterwunsch hergerichteten, neuen Flächen zum 01.10.2021 beziehen. Der Mietvertrag wurde über eine Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen.



Die Liegenschaft befindet sich in dem sehr gut erschlossenen Gewerbegebiet Ernestine in Essen Frillendorf und bietet somit eine perfekte Anbindung an die A40 sowie die A52 und A3. Das gesamte Grundstück hat eine Größe von ca. 6.837 m². Die Flächen werden derzeit renoviert und bieten somit einen sehr modernen und hochwertigen Ausbaustandard.



Bei dem Eigentümer handelt es sich um die BS Grundbesitz VI GmbH aus Essen. Die BS Grundbesitz Unternehmensgruppe mit Sitz in Essen kauft, entwickelt und vermietet Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt NRW.