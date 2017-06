Ruhrkontorhaus kauft Bürohaus mit 1.923 m² Gesamtfläche in Mülheim

Die sich in Gründung befindende Ruhrkontorhaus GmbH hat das Objekt Leineweberstraße 3 in Mülheim an der Ruhr mit einer Gesamtfläche von ca. 1.923 m² mit Unterstützung von Brockhoff Office gekauft. Es handelt sich um eine gesuchte Lage in der Innenstadt – direkt an der Neuentwicklung Schlossquartier. Die Gesellschaft wird das 1. und 2. OG zum 01.07.2018 an das Ingenieurbüro Ottawa MC vermieten. Verkäufer des Objekts ist die Trei Real Estate GmbH.

