Brockhoff Office meldet zwei Vollvermietungen in Essen

Der Immobiliendienstleister Brockhoff Office hat in den letzten Wochen für zwei Gebäude in der Essener Innenstadt sowie in Rüttenscheid die Vollvermietung erzielt.

Drei Verträge über 915 m² in der Girardetstraße

In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern vermittelte der Immobiliendienstleister innerhalb weniger Monate Büroflächen von ca. 915 m² an drei Mieter in der Girardetstraße 1-5, sodass nach dem Einzug des letzten Mieters eine Vollvermietung des Gebäudekomplexes erreicht wird.



Räumlichkeiten mit einer Größe von 421 m² sicherte sich die Praxis „Difine – Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie“. Hierbei handelt es sich um eine Praxis für Schönheitschirurgie, die nicht nur neueste Produkte, non-invasive, minimal-invasive und operative Behandlungsmethoden, sondern auch eine sehr wertschätzende Rundum-Betreuung bietet. Weitere 331 m² werden durch das Unternehmen Experts & Talents genutzt, die sich dort mit ihrem Verwaltungsstandort angesiedelt haben. Die letzten zur Verfügung stehenden 163 m² gingen an die Steuerberatungsgesellschaft Elwiss Krogmann & Kassen Parterschaft mbB. Der Bezug der Flächen erfolgt im Januar 2019.



Die Liegenschaft in der Girardetstraße 1-5 wurde im Jahre 1935 errichtet und in den Jahren 1994 und 1997 umfangreich saniert. Es handelt sich um ein modernes Bürogebäude in Bestlage von Rüttenscheid. Durch seine markante Ecklage ist es gut sichtbar und bietet im Erdgeschoss zudem kulinarische Genüsse im asiatischen Restaurant „Coa“.



Niederländischer Personaldienstleister mietet im Haus am Dom

Die größte Einkaufsstraße in der Essener Innenstadt bekommt einen neuen Büromieter. Über dem Ladenlokal von Deichmann in der Kettwiger Straße 40 siedelt sich im Januar der niederländische Personaldienstleister Pro Industry GmbH an, um von dort seine Expansionsstrategie und den Einstieg in den Arbeitsmarkt des Ruhrgebiets zu koordinieren. Pro Industrie GmbH bezieht die gesamte 4. Etage des Gebäudes mit 321 m², zu der eine Dachterrasse gehört. Eigentümer der Immobilie, die direkt an die Mauern der Essener Domkirche grenzt, ist das Bistum Essen. Durch diese Vermittlung erzielt Brockhoff Office auch in diesem Gebäude eine Vollvermietung des Objekts.