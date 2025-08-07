Brockhoff holt zwei neue Mieter ins Sky 82

Die SGB Shared Services Center GmbH und die Rechtsanwaltsgesellschaft Orthpartners haben sich neue Büroflächen im modernisierten Bürohochhaus Sky 82 auf der Essener Huyssenallee 82-88 gesichert. Die SGB bezieht eine Fläche von 539 m², während Orthpartners 361 m² angemietet hat. Beide Vermietungen wurden durch Brockhoff erfolgreich vermittelt.

.

Beim Eigentümer des Bürokomplexes handelt es sich um den Projektentwickler BS Grundbesitz, der das Bürohochhaus in zentraler Lage zwischen dem Essener Hauptbahnhof und der belebten Flaniermeile „RÜ“ im Jahr 2023 umfassend sanierte. „Die erfolgreichen Abschlüsse zeigen, wie attraktiv die Huyssenallee heute wieder geworden ist – moderne Büroflächen sind hier stark nachgefragt“, erklärt Immobilienberaterin Sara Hettchen von Brockhoff.



Die Revitalisierung der Huyssenallee geht maßgeblich auf Initiative von Eckhard Brockhoff zurück, der vor rund zehn Jahren entscheidende Impulse zur Aufwertung des Standorts gesetzt hatte, indem er gezielt die Eigentümer bei der Modernisierung oder dem Verkauf ihrer Immobilien auf der Huyssenallee beraten hatte. Unter anderem mit dem Prestigeprojekt Huyssen Quartier (HQE) hat sich die Huyssenallee wieder als Top-Adresse für Unternehmen in Essen etabliert. Brockhoff hatte seinerzeit unter anderem den Verkauf des ehemaligen Bestandsobjekts an selber Stelle vermittelt und konnte im Anschluss die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) auf 4.200 m² Bürofläche im HQE gewinnen.