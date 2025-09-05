Brockhoff erzielt Vollvermietung im Büropark Ruhrallee

Brockhoff hat 1.360 m² Bürofläche in der Ruhrallee 191 im Essener Büropark Ruhrallee erzielt. Damit ist das Gebäude nach umfassender Modernisierung nach ESG-Kriterien nun wieder vollständig belegt. Neben hoher Energieeffizienz überzeugte ein flexibles Raumkonzept mit Open-Space-Bereichen und Einzelbüros.

.

Das Maklerhaus war bereits während der Sanierungsphase exklusiv mit der Vermarktung beauftragt und konnte die zuvor freigezogenen 1.360 m² Bürofläche erfolgreich an vier Unternehmen vermitteln. Ausschlaggebend für die Mieterentscheidung waren die hervorragende Energiebilanz sowie die Transformation des Raumkonzepts zu einem modernen Mix aus großzügigen Open-Space-Bereichen und ruhigen Einzelbüros.



„Hohe Energieeffizienz und moderne Arbeitswelten treffen den Zeitgeist und werden zum Entscheidungskriterium. Mit einem umweltbewussten und modernen Konzept können auch Bestandsgebäude in Randlagen zu attraktiven Büroadressen transformiert werden“, erklärt Sara Hettchen, Immobilienberaterin bei Brockhoff.



Durch den Einsatz einer Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage erreicht das Objekt eine hohe Energieeffizienz, die den Anforderungen der neuen Nutzer entspricht. Neben den energetischen Maßnahmen umfasst die Modernisierung einen barrierefreien Zugang, eine neue Klimatisierung sowie die vollständige Erneuerung der Elektrik.



Darüber hinaus wurden die Büroflächen zeitgemäß und attraktiv gestaltet: Ein modernes Raumkonzept aus einer Mischung von großzügigen Open-Space-Bereichen und ruhigen Einzelbüros sorgt für flexibles, kollaboratives und zugleich konzentriertes Arbeiten. Damit erfüllt das Gebäude nicht nur die Ansprüche an Nachhaltigkeit, sondern auch an moderne Arbeitswelten, Funktionalität und Komfort.