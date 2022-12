Brockhoff engagiert sich für Kita Lysegang

Brockhoff „vermittelt“ der Kita Lysegang zwei Vogelhäuschen mit Kameraausstattung. „Bei dieser Immobilienanfrage haben wir besonders gerne vermittelt,“ lacht Brockhoff-Geschäftsführer Oliver Rottmann. Seit der Eröffnung der Kita Lysegang, direkt neben dem Bürogebäude von Brockhoff, engagiert sich der Gewerbemakler für den Förderverein der Kindertageseinrichtung. In diesem Jahr hat der Weihnachtswunsch der kleinen Nachbarn sogar etwas mit Immobilien zu tun: Zwei Vogelhäuschen mit Kameraausstattung stehen in diesem Jahr auf dem Wunschzettel, um im Frühling brütende Vögel beobachten zu können.

„Der digitale Fortschritt ist auch in den Kitas angekommen. Jede Gruppe ist mit einem I-Pad ausgestattet, das wir pädagogisch wertvoll und nur unter Aufsicht einer Kollegin in unseren Kita-Alltag einbringen können. Von den Kameras in den Vogelhäuschen erhoffen wir uns, den Kindern einmalige Einblicke in die Brut und Aufzucht unserer heimischen Vogelarten ermöglichen zu können“, erklärt Kathrin Schädlich, stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Damit die Brutkästen von den Vögeln angenommen werden, wird die Anbringung bereits im Winter, also deutlich vor der Paarungszeit der Vögel, empfohlen. Die Kindertagesstätte Lysegang mit integriertem Familienzentrum an der Engelbertstraße bietet ein Betreuungsangebot für insgesamt 117 Kinder in vier Gruppen.