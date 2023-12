Nach 19 Jahren am Jungfernstieg wird die multidisziplinäre Kanzlei BRL Anfang 2025 in neue Räumlichkeiten in der Caffamacherreihe in Hamburg ziehen. Hintergrund dieser Entscheidung sind umfassende notwendige Sanierungsmaßnahmen am aktuellen Kanzleistandort im Hamburger Hof.

[…]