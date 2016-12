BRL Boege Rohde Luebbehuesen mieten 1.550 m² Büroflächen am Pariser Platz

Die Berater der Office Agency von Cushman & Wakefield haben 1.550 m² Bürofläche über zwei Etagen am Pariser Platz 4a in Berlin-Mitte an BRL Boege Rohde Luebbehuesen, eine mittelständische, international ausgerichtete Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, vermittelt. Der Mietvertrag läuft ab dem 1. April 2017. Dabei hat Cushman & Wakefield sowohl die Vermieterin, die ABG Gruppe, als auch den Mieter beraten. Der moderne Bürokomplex befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Straße Unter den Linden und bietet Ausblick auf das Brandenburger Tor. Der Bundestag sowie verschiedene Botschaften sind nur wenige hundert Meter entfernt.

[…]