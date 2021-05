Brixx stellt „Augsburg Offices – The Lofts“ vor

Die Brixx Projektentwicklung GmbH hat ein knapp 7.300 m² große Grundstück in der Bergiusstraße/Pilsener Straße im Augsburger Stadtteil Göggingen Anfang 2021 erworben. Hier werden rund 11.600 m² Bürofläche entstehen. Der Projektentwickler erweitert damit sein Büroentwicklungsportfolio am Standort und knüpft direkt an den Erfolg der Augsburg Offices – The Campus in der Eichleitnerstraße an.

Mit den „Augsburg Offices – The Lofts“ sind drei viergeschossigen Gebäudekörper entlang der Bergiusstraße und Pilsener Straße geplant, die um einen begrünten Innenhof angeordnet sind. Die modernen Büroflächen ermöglichen sehr verschiedene Grundrisstypen. Damit sind von klassischen Einzel‐ und Teambüros über Open Space bis zu modernen Kombilösungen und „Smart Working“ viele Varianten in den Augsburg Offices realisierbar, die sich an die jeweiligen Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer anpassen können. Dabei wird durch die Architektur, Ausstattung und Materialien in Verbindung mit der großzügigen Raumhöhe ein Loftcharakter mit Wohlfühlumgebung erzeugt –The Lofts. Die Tiefgarage bietet ca. 170 Stellplätze.



Der Baustart ist für Anfang 2022 geplant. Mit Fertigstellung der „Augsburg Offices – The Lofts“ im

Herbst 2023 wird ein moderner und vielseitiger Bürostandort entstehen. Die Finanzierung wird von der Kreissparkasse Augsburg begleitet.