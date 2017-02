Brixx Projektentwicklung verkauft Europazentrale von OSI International

Die Brixx Projektentwicklung GmbH veräußerte Ende 2016 die neue Europazentrale von OSI International Foods GmbH an ein Family Office. Das weltweit tätige, fleischverarbeitende Unternehmen schloss bereits vor Fertigstellung einen langfristigen Mietvertrag über 10 Jahre zuzüglich Optionen als alleiniger Mieter ab.

.

Der Projektentwickler hatte Ende 2015 die leer stehende Bestandsimmobilie auf einem 2.580 m² großen Grundstück in der Senefelderstraße 17a in Gersthofen erworben und umfangreich saniert und umgebaut. In dem viergeschossigen Gebäude mit insgesamt zirka 4.000 m² Bruttogeschossfläche entstanden moderne Büroflächen für zirka 80 bis 120 Mitarbeiter sowie Flächen für die Produktentwicklung mit integrierten Präsentationsräumen. Einzug war im Frühjahr 2016.