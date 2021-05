Britt Habermann wechselt von JLL zu CBRE

Nach 27 Jahren bei JLL wechselt die Logistikimmobilen-Vermarktungsspezialistin in Berlin ab dem 1. August 2021 als Director zum Konkurrenten CBRE und wird dort das lokale Team um die Teamleiterin Colette Bodendorf ergänzen. „Ich freue mich sehr darauf, das etablierte CBRE-Team in Berlin mit meiner langjährigen Expertise zu verstärken und mit Colette Lösungen für die vielfältigen Wünsche der Kunden zu finden und umzusetzen“, sagt Habermann.

Bei CBRE wird Habermann das lokale Team bei der Vermietung von Produktions- und Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks und beim Verkauf von bebauten sowie unbebauten Grundstücken an Nutzer und Entwickler unterstützen. „Ich habe Britts Leistung immer sehr geschätzt und freue mich nun darauf mit ihr als starkes Team zusammenzuarbeiten“, so Bodendorf.



„Der Berliner Markt ist einer der dynamischsten in Deutschland, getrieben durch E-Commerce, Produktion und City Logistik. Viele Entwickler sind hier aktiv und bauen meist spekulativ. Auch deswegen haben die Nutzer mehr Auswahl als in anderen Top-Standorten und benötigen eine entsprechende Beratung bei der Auswahl. Zudem vergeben die Entwickler exklusive Vermarktungsmandate an marktführende Maklerhäuser. Mit der Unterstützung von Britt wollen wir unseren Marktanteil in Berlin deutlich erhöhen“, erläutert Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics Germany bei CBRE. Koepke arbeitete mit Habermann bereits bei JLL über zehn Jahre hinweg zusammen, bis er 2015 seinerseits zu CBRE wechselte [wir berichteten].