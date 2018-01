Britischer Baumulti Carillion ist pleite

Ob es sich tatsächlich um das erste, richtig große „Opfer“ des Brexits handelt, wie von den britischen Medien unterstellt, werden vielleicht die Details zeigen, die im Rahmen der Auflösung noch bekannt werden: Der britische Bauriese Carillion ist pleite. Der Konzern stellte am Montag Antrag auf sofortige Zwangsauflösung. Carillion hatte in den vergangenen Monaten insbesondere den Brexit und den damit einhergehenden, schwindsüchtigen Auftragseingang für seine Schieflage verantwortlich gemacht. Das Unternehmen beschäftigt 20.000 Mitarbeiter auf der Insel und zeichnet unter anderem für den Bau von Krankenhäusern und Gefängnissen, von Museen, Fußballstadien und Bahnanlagen verantwortlich.

Der Insolvenzantrag war fällig geworden, nachdem ein Krisengespräch mit den zuständigen Banken (dem Vernehmen nach Santander, HSBC und Barclays) sowie der britischen Regierung gescheitert war. Carillion konnte 2016 noch einen Umsatz von 5,2 Milliarden Pfund (rund 6,1 Milliarden Euro) bilanzieren. Nach dem EU-Referendum sei die Geschäftsentwicklung – so verlautbarte die Konzernleitung – stetig abwärts verlaufen.



Die Pleite des Baumultis bring Theresa May nun in gleich doppelte Schwierigkeiten: Zum einen wird zu rechtfertigen sein, warum die britische Regierung weiterhin Aufträge in Milliarden-Höhe an den fußkranken Konzern vergeben hat und wer für diese nun sehr kostspieligen Fehler zur Verantwortung zu ziehen ist. Zuletzt hatte das Unternehmen noch staatliche Aufträge für die ehrgeizige Hochgeschwindigkeitsbahn HS2 von London nach Birmingham einheimsen können. Die britische Regierung will/muss jetzt die Gehälter der Carillion-Beschäftigten, die an den rund 450 öffentlichen Projekte arbeiten, interimsweise fortzahlen. Und zum zweiten zieht der Kollaps des Unternehmens unweigerlich Kreise über die unmittelbar Beschäftigten hinaus: Tausende Zulieferer bangen ebenfalls um ihre Jobs. Die Brexit-Welt sollte anders aussehen.