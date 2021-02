Briten kaufen Wiener Studentenwohnheim von UBM

Ein britisches Family Office hat das Studentenwohnheimprojekt „Campus Altes Landgut“ im zehnten Wiener Gemeindebezirk in unmittelbarer Nachbarschaft zum FH Campus Wien erworben. Verkäuferin des Projekts ist die UBM Development AG. Vermittelt wurde die Transaktion von der EHL Investment Consulting im Rahmen eines Off-Market Deals. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

