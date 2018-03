Brita nimmt 45 Millionen Euro in die Hand

Rund 45 Millionen Euro nimmt die Firma Brita, Spezialist für Trinkwasseraufbereitung und -optimierung, in die Hand, um gleich zwei Unternehmensbereiche neu aufzustellen: Im Gewerbegebiet an der A 3 in Bad Camberg wird eine neue, moderne Produktionsstätte gebaut, einschließlich arrondierender Büros, und die Verwaltungszentrale in Tanusstein-Neuhof erhält durch umfangreiche Ausbauarbeiten eine zusätzliche Kapazität von 400 Arbeitsplätzen.

Überraschend war besonders die Ankündigung der Fertigungsstätte, da Brita bislang auf dem 38.000 m² großen Areal in Bad Camberg mit dem Bau eines Logistikzentrums geliebäugelt hatte. Die Planänderung resultiert nach Unternehmensangaben aus der sehr viel früheren Marktreife einer neuen Produktlinie, für die Kapazitäten benötigt würden. 100 Arbeitsplätze sollen entstehen. Die bisherigen Lagerkontingente in Frankfurt werden deshalb vorläufig beibehalten. Der erste Spatenstich ist für den Sommer avisiert, Ende 2019/Anfang 2020 soll die Produktion anlaufen.



Die Aufstockung des Headquarters in Tanusstein-Neuhof wird vermutlich 2020 beendet sein – und anschließende sollen auch die Firmen-Mitarbeiter, die aus Platzmangel derzeit im Wiesbadener Zircon-Tower ihre Schreibtische haben, wieder auf dem Brita-Campus arbeiten.