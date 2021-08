Brioni Atelier mietet im Frankfurter Maro

Luwin Real Estate Managers GmbH (Luwin) hat im Gebäudeensemble „MaRo“, im Frankfurter CBD, eine Einzelhandelsvermietung von rund 180 m² an das Luxusmodelabel Brioni (Kering Group) abgeschlossen. Es ist der erste Standort des neuen Konzepts „Brioni Atelier“, das von Frankfurt aus weltweit ausgerollt wird.

.

Die Atelier-Bezeichnung ist eine Anspielung auf die ursprüngliche Brioni-Sartoria, eine Schneiderei, welche 1945 in Rom eröffnete. In einem sehr exklusiven Ambiente wird Brioni seine Kundschaft nach Terminvereinbarung empfangen. Brioni ist als italienischer Luxus-Modeausstatter international für seine handgefertigten Herrenanzüge im oberen Preissegment bekannt.



Der neue Store, in Ecklage vis-à-vis dem Bürohaus an der Alten Oper und dem Opernplatz 2, wird als Verkaufsfläche und Showroom genutzt. Die Eröffnung erfolgte Ende Juli 2021. Die Anmietung durch Brioni stellt eine attraktive Ergänzung des bestehenden Mieter-Mix der Neuen Rothofstraße dar, wo sich unter anderem SuitSupply, Woolrich, Hogan, Burresi, Dorothee Schuhmacher sowie erst kürzlich Friendly Hunting angesiedelt haben [wir berichteten]. Die jüngste Anmietung wurde von der Harper Dennis Hobbs Limited vermittelt.



Luwin hatte das Büro- und Einzelhandelsobjekt an der Adresse Neue Mainzer Straße 74-80 mit einer Gesamtfläche von rund 13.000 m² im vergangenen Jahr für einen institutionellen Investor von Invesco erworben [wir berichteten].