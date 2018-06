Brillenunternehmen Ace & Tate hat rund 150 m² Einzelhandelsfläche in der Schellingstraße 19 in München angemietet. Die Eröffnung ist für Ende Juni / Anfang Juli geplant. Das 2013 gegründete Unternehmen eröffnet damit bereits seine insgesamt zwölfte Filiale in Deutschland. Vermieter war CBRE

