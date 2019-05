Brillenlabel Ace & Tate eröffnete an der Bleichenbrücke

Das niederländische Label für Designerbrillen Ace & Tate hat in bester Lage in der Hamburger Innenstadt seinen zweiten Shop in der Hansestadt eröffnet. Gut 110 m² Einzelhandelsfläche mietete das Unternehmen an der Bleichenbrücke 10 über die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate. Vorheriger Nutzer der Fläche im Kaufmannshaus, das sich seit Ende 2017 im Eigentum von Signa befindet [wir berichteten], war Balzac Coffee. In Hamburg betreibt Ace & Tate einen weiteren Laden in der Schanzenstraße.

