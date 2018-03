Brigitte Landwehr wechselt zu Realkon Immobilien

Brigitte Landwehr wechselte zum 15.1.2018 in das Investmentteam von Realkon Immobilien. Landwehr war knapp 6 Jahre in ihrem eigenen Unternehmen Landwehr & Partner tätig. Sie beriet Projektentwickler und vermittelte Gewerbeimmobilien an private Investoren und institutionelle Anleger. Als Architektin übte sie ihren Beruf 16 Jahre lang aus, bevor sie den Handel mit Immobilien für sich entdeckte. Ihr Werdegang u.a. bei Lührmann, CBRE, und Engel & Völkers, sichert ihr ein profundes Wissen und eine sichere Urteilsfähigkeit im Zusammenhang mit dem Handelsgut der Immobilie und macht sie zur zuverlässigen Geschäftspartnerin.

