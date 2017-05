Brigitte Adam, geschäftsführende Gesellschafterin bei ENA Experts GmbH & Co KG, Frankfurt, Diplom-Immobilienökonomin (ADI) und an der ADI langjährige Dozentin im Bereich der Immobilienbewertung, wurde von der RICS zum Fellow der Royal Institution of Chartered Surveyors ernannt. Diese Auszeichnung wird langjährigen Mitgliedern des internationalen Berufsverbandes für ihre Verdienste in der Immobilienwirtschaft verliehen.

