Brightrock und Averitas stellen Neubauprojekt in Neustadt vor

Der südwestliche Stadteingang in Neustadt an der Weinstraße erfährt in den kommenden Jahren eine hochwertige Bebauungsmaßnahme, die dem Profil der Stadt an ihrer Peripherie architektonisch eine neue Dimension verleihen wird. Nach Plänen des Architekturbüros Max Dudler entwickelt die neue Eigentümerin des Geländes an der Speyerdorfer Straße, die Averitas Projekt GmbH, ein gemischt genutztes Quartier mit Hotel, Boardinghouse, Wohnen, Gewerbe und einer Kita. Die Gesamtnutzfläche beläuft sich auf rund 27.000 m².

