Bright Industrial stellt ersten Mieter für Holzpark Hanau vor

Nach der Vorstellung der Pläne im Februar, stellt Bright Industrial Investment jetzt für seine Light Industrial Projektentwicklung am Hauptbahnhof Hanau seinen ersten Mieter vor. Die Helco Transport- & Pharmalogistik GmbH mietet rund 2.000 m² Lagerfläche an.

.

Für rund 40 Millionen Euro Gesamtinvestitionskosten errichtet Bright Industrial Investment einen modernen Gewerbepark mit 28.000 m² Mietfläche auf dem ehemaligen Rütgers Areal. Die Bauarbeiten auf dem 66.000 m² großen Industrieareal am „Heideäcker 3“ starten voraussichtlich im Herbst 2021. Ende 2022 soll der Holzpark Hanau fertiggestellt sein [wir berichteten].



Der erste Mieter, das Pharmalogistikunternehmeb Helco, ist in Hanau ansässig. Die sensible Fracht stellt hohe Anforderungen an die Kühlkette und weitere Sicherheitsaspekte. Dazu sind Spezial-Lagerflächen nötig, die nun im Holzpark Hanau entstehen. Für Helco war CBRE vermittelnd und beratend tätig. Lead-Makler für den Holzpark Hanau ist Colliers.