Holzpark Hanau als Startschuss für Umbau des Hauptbahnhof-Umfelds

Bright Industrial Investment will schon Mitte 2022 das hiesige Unternehmen Helco Transport- & Pharmalogistik als ersten Mieter im „Holzpark Hanau“ begrüßen – und zwar dort, wo bis 2017 das Holzwerk Rütgers am Industrieweg beheimatet war. Das stellt gleichzeitig den Startschuss für den in den nächsten Jahren entstehenden „Gewerbepark Hauptbahnhof“ dar. Bei einem Besuch von Bright Industrial-Verantwortlichen im Rathaus dankte Oberbürgermeister Claus Kaminsky dafür, dass die Berliner „dieses Projekt stemmen“. Denn er sei „sehr erfreut gewesen, dass die Entwicklung dort so schnell geschieht, wie es jetzt der Fall ist“.

.