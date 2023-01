Bridgestone verlegt Zentrale in den St Martin Tower

Der Reifenhersteller Bridgestone verlagert seinen Hauptsitz der Region Zentraleuropa in die Mainmetropole. Die rund 300 Mitarbeiter werden Mitte 2023 von ihrem jetzigen Standort in der Justus-von-Liebig-Straße in Bad Homburg in den St Martin Tower in Bockenheim umziehen.

Bridgestone wird Mitte nächsten Jahres mit seinem Headquarter von der Justus-von-Liebig-Straße 1 in Bad Homburg, wo der Reifenhersteller seit rund 15 Jahren sitzt [wir berichteten], in das rund 20 Kilometer entfernte Frankfurt umziehen. Die neuen Büros befinden sich im St Martin Tower an der Franklinstraße 61-63. Entscheidend für den Umzug seien laut Unternehmensangaben neben dem zentralen Standort mit seiner Verkehrsanbindung und Infrastruktur insbesondere die veränderten Anforderungen an einen zeitgemäßen Arbeitsplatz.



Mit dem prominenten Neuzugang gewinnt der St Martin Tower im wachsenden Teilmarkt City West nach den Anmietungen im Frühjahr und Sommer 2022 [wir berichteten] einen weiteren namhaften Mieter. Das Ensemble besteht aus einem 70 Meter hohen Büroturm und einem direkt angrenzenden 7-stöckigen Bürogebäude mit insgesamt 26.000 m² Mietfläche. Das Full-Service-Angebot für die Nutzer der 2015 errichteten Immobilie umfasst neben Concierge-Dienstleistungen und der Bereitstellung von Besprechungsräumen unter anderem auch ein Café, eine Kantine, einen Fitnessraum und einen Kindergarten. Der Büroturm gehört aktuell zum Bestand des JV von Barings und Coreo. Das Joint Venture übernahm den St Martin Tower von Publity Ende 2019 für rund 130 Mio. Euro [wir berichteten].



Colliers war für Bridgestone Europe NV/SA, Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines strukturierten Prozesses bei der Standortauswahl beratend tätig und wird den Reifenhersteller darüber hinaus auch bei der Konzeption eines New-Work-Office-Konzepts in den neuen Räumlichkeiten unterstützen. Für den Vermieter war Proks Real Estate bei der Vermietung als Berater tätig.