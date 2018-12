BrickVest ist der European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV) sowie der Association of Real Estate Funds (AREF) beigetreten. Der Eintritt in diese beiden europäischen Branchenverbände korrespondiert laut des Unternehmens mit der pan-europäischen Expansionsstrategie von BrickVest innerhalb der Fondsmanagement-Branche.

